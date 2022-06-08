Донецк, 8 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

Атака зафиксирована в 9:00 с позиций в Новомихайловке. По населённому пункту Еленовка выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под артиллерийский удар попал населённый пункт Озеряновка.