Мадрид, 8 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Налоговые органы Испании проводят проверку в отношении экс-короля страны Хуана Карлоса I и его расходы на охоту, куда он был приглашён после отречения от престола в 2 014 году. Об этом пишет издание El Mundo.

Niabot (talk) Хуан Карлос I

Отмечается, что представители налоговой просят экс-короля объяснить, кто занимался расходами на охоту. В этой связи фининспекция неоднократно направляла Хуану Карлосу I ряд запросов на предоставление соответствующей информации.

Налоговую службу также интересует, откуда взялись средства на перелёты и затраты на сеансы охоты в период с 2 014 года по 2 018 год.