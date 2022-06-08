Волгоград, 8 июня 2022, 10:46 — REGNUM Итоги весенней посевной кампании 2 022 года подводят в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе администрации региона.
Яровыми культурами засеяно 1,45 млн га площадей, технические культуры посеяны на площади более 873 тысяч гектаров, что почти на 33 тысячи га больше запланированного. В целом под урожай 2 022 года в регионе заложены рекордные 3,176 млн га. Завершается сев овощей — лук, морковь, кабачки, баклажаны, перец, огурцы и томаты размещены на площади свыше 17 тысяч гектаров.
Хозяйства уже занялись подготовкой полей для сева озимых культур под урожай 2 023 года. Из прогнозируемых 1,6 млн га аграрии фактически подготовили 1,4 млн гектаров.