Волгоград, , 10:46 — REGNUM Итоги весенней посевной кампании 2 022 года подводят в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе администрации региона.

Зерновое поле Светлана Шаповалова

Яровыми культурами засеяно 1,45 млн га площадей, технические культуры посеяны на площади более 873 тысяч гектаров, что почти на 33 тысячи га больше запланированного. В целом под урожай 2 022 года в регионе заложены рекордные 3,176 млн га. Завершается сев овощей — лук, морковь, кабачки, баклажаны, перец, огурцы и томаты размещены на площади свыше 17 тысяч гектаров.

Хозяйства уже занялись подготовкой полей для сева озимых культур под урожай 2 023 года. Из прогнозируемых 1,6 млн га аграрии фактически подготовили 1,4 млн гектаров.