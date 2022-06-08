Париж, , 10:25 — REGNUM Согласно официальным данным, цены на топливо, продаваемое во Франции, выросли на прошлой неделе, при этом стоимость бензина превысила отметку в 2 евро, несмотря на скидку, введенную правительством, сообщает Le Figaro.

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По данным министерства экологического перехода, супернеэтилированный 95-й бензиновый двигатель на прошлой неделе достиг в среднем 2,1 евро за литр, а неэтилированный 95-E10 поднялся до 2,06 евро. Эти два вида топлива не превышали в среднем 2 евро с марта. Дизель резко подорожал, но остался на уровне 1,9 евро за литр. Эти высокие цены учитывают скидку в размере 18 центов за литр, введенную правительством Франции.

В условиях высокой инфляции правительство Франции готовит более конкретную систему поддержки водителей в начале учебного года.

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