Пекин, , 10:24 — REGNUM Госсовет КНР объявил о назначении и увольнении ряда чиновников, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Цуй Маоху был назначен директором Национального управления по делам религий, сменив на посту Ван Цзоаня. Фу Хуа, в свою очередь, сменил Вана на посту президента информационного агентства Синьхуа и больше не является главным редактором агентства.

Лю Яньдун был назначен главным редактором информационного агентства Синьхуа. Ван Шисянь был назначен президентом Чунцинского университета.

Ли Сяочао был отстранен от должности заместителя директора Национального бюро статистики КНР, а Лян Янь больше не будет занимать должность заместителя директора Национального управления продовольствия и стратегических резервов Китая.