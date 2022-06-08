Благовещенск, 8 июня 2022, 10:27 — REGNUM Жильё девяти детей-сирот из Амурской области капитально отремонтируют за счёт государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 июня в пресс-службе правительства региона.
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В трёх квартирах из девяти ремонт уже сделан. В каждой из них установили новые окна и двери, наклеили обои и поменяли покрытие полов. На эти цели из бюджета региона направлено 1,8 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 41 человек из числа детей-сирот, которые в 2 022 году получили жилищные сертификаты, уже приобрели себе жильё в собственность и празднуют новоселье. Всего в этом году сертификаты получат 166 амурчан.