Тольятти, Самарская область, , 10:29 — REGNUM Бывших сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС) обвинили в получении незаконного денежного вознаграждения в Тольятти. Об этом 8 июня сообщает официальный телеграм-канал следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в августе 2021 года в ходе патрулирования территории Ставропольского района фигуранты уголовного дела заметили автомобиль под управлением местного жителя, у которого не было полиса обязательного страхования гражданской ответственности, а пассажир этого транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В целях реализации ранее задуманного, обвиняемые создали условия, при которых мужчины были вынуждены признать, что автомобиль находился под управлением лица, фактически являвшегося пассажиром, который управлял им в состоянии алкогольного опьянения и при отсутствии необходимых документов. При этом, обвиняемые утверждали, что в их распоряжении есть видеозапись, подтверждающая данный факт», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что для не привлечения мужчины к ответственности, обвиняемые сотрудники дорожно-постовой службы потребовали передать им 20 тысяч рублей.

По версии следствия, деньги передавались частями, первые три тысячи рублей фигуранты уголовного дела получили сразу, а при получении второй части денег (15 тысяч рублей) их задержали сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.