Мадрид, 8 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В МВД Испании направят 500 представителей полиции в аэропорты страны с целью недопущения скопления очередей. Об этом пишет испанское издание La Vanguardia.

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Отмечается, что дополнительные силы полиции направятся в главные аэропорты страны после 20 июня. При этом более половины из дополнительного состава будут направлены в международные аэропорты Мадрида и Барселоны.

Ранее в МВД Испании опровергли информацию о скоплении очередей в аэропортах страны.