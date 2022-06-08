Донецк, , 10:22 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под артиллерийский удар попал населённый пункт Озеряновка. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

Удар нанесён в 8:50 с позиций в посёлке Новгородское. Украинские войска обстреляли Озеряновку. По населённому пункту выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике.