Пекин, , 10:20 — REGNUM В Китае официально издан третий том сборника мыслей председателя КНР Си Цзиньпина об укреплении армии, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Tерракотовая армия. Китай

Согласно официальному заявлению китайских властей, опубликован третий том сборника взглядов Си Цзиньпина на укрепление и активизацию вооружённых сил страны, а именно Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Центральный военный совет, председателем которого также является Си Цзиньпин, недавно выпустила циркуляр, призывающий все вооруженные силы серьезно организовать изучение и использование книги.