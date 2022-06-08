Москва, 8 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В январе–апреле 2 022 года объем производства лекарств в Москве увеличился на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2 021 года, сообщается на сайте мэра столицы.

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За четыре месяца фармацевтические компании поставили заказчикам продукцию на 93,9 млрд рублей, что на 4,4% превышает результат аналогичного периода 2 021 года и на 71% — 2 020 года.

В Москве выпускают лекарства 84 фармпредприятия. Они производят препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в I квартале 2 022 года объем отгруженной фармацевтической продукции составил 69,9 млрд рублей.

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