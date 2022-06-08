Чебоксары, 8 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Чувашия в 2023–2024 годы может получить из федерального бюджета более 970 млн рублей на строительство лыжероллерной трассы для биатлонистов и лыжников. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики Олега Николаева по итогам его встречи с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко.

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Одной из тем обсуждения стало строительство четырёхкилометровой лыжероллерной трассы с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта Чувашии. Она будет предназначена для тренировок и проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону. Также здесь предусмотрено создание биатлонного стрельбища на 30 электронных установок.

«Считаю необходимым предусмотреть в федеральном бюджете на 2023–2024 годы 970 млн рублей на создание лыжероллерной трассы. Соответствующие поручения будут даны профильным министерствам — Минспорту, Минфину и Минстрою», — цитируют Дмитрия Чернышенко в администрации главы Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, проект лыжероллерной трассы Центра зимних видов спорта в Чебоксарах в 2020 году получил отрицательное заключение. Его дорабатывали два года, хотя глава Чувашии заявлял о планах начать строительство в 2021 году.