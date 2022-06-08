Молдавия, 8 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Власти Молдавии намеренно дестабилизируют ситуацию в стране, чтобы разрушить государственность и присоединиться к Румынии и НАТО. Об этом 8 июня заявил экс-президент республики Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Дорожает абсолютно всё: от строительных материалов до медикаментов, от молочных продуктов до средств гигиены для детей. Кроме того, нас ждёт масштабный продовольственный кризис», — написал Додон.

Он отметил, что «катастрофический» дефицит госбюджета растёт, а руководство страны заботится об укреплении армии и обсуждает возможное введение в страну вооруженных иностранных формирований. По мнению Додона, политика президента Молдавии Майи Санду якобы направлена на втягивание страны в вооруженный конфликт.

«Отчётливо видно, что Майя Санду и её внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве», — заявил бывший президент.

Додон отметил, что такая стратегия властей является «ошибочной», так как ведёт к утрате Молдавией государственности и поглощению Румынией. Он отметил, что это противоречит конституции и идёт вопреки воли молдавских жителей.

«Все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии», — говорится в заявлении Додона.

Экс-президент призвал граждан бороться за возвращение «нормальности». Он также пообещал присоединиться к протестам, как только сможет.

Напомним, Додона в конце мая обвинили по ряду статей, в том числе в «измене родине» и «пассивной коррупции». Суд поместил политика под домашний арест. Ранее экс-президент призывал граждан выходить на акции протеста, так как за полгода после прихода действующего правительства в стране резко упал уровень жизнь. Додон заявляет о своей невиновности и обвиняет власти в политическом преследовании неугодных.