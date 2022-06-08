Абакан, 8 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Пшеница в Хакасии посеяна в полном объёме, сообщили ИА REGNUM 8 июня в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Gtrk-kaluga.ru Посевная

Выполнение плана по севу пшеницы в Хакасии составило 100%. Также полностью посеян горох. План по ячменю выполнен на 99,3%, по овсу и гречихе — на 92%.

Полностью посевная кампания завершена в Бейском, Орджоникидзевском и Ширинском районах. Всего из планируемых 122,5 тысячи га ярового сева в регионе уже посеяно 113 тыс. га.

Аграрии Хакасии планируют завершить посевную на следующей неделе. По словам специалистов, посевная кампания в республике прошла в установленные агротехнические сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Красноярского края выполнили более 90% плана посевной.

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