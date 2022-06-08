Донецк, 8 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Удар нанесён в 8:50 с позиций в Новомихайловке. По Еленовке выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике.