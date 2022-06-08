* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 8 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Парван сообщают, что жители местности Гульбахар видели части человеческих тел в водах, текущих из Панджшера в Парван и Капису. Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Между тем, популярные источники в Панджшере сообщают, что в последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивали мирных жителей по обвинению в принадлежности к Фронту национального сопротивления Афганистана и что их тела были сброшены в реку Панджшер.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно пытали и убивали мирных жителей Панджшера после понесённых поражений.