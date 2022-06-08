Лючжоу, Китай, 8 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Крупный китайский производитель автомобилей SAIC-GM-Wuling (SGMW) сообщил о значительном росте экспорта автомобилей за первые пять месяцев года, передает 8 июня агентство Синьхуа.

en.wikipedia.org Логотип компании SAIC

Компания SGMW, базирующаяся в Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, продемонстрировала рост экспорта автомобилей на 22% в годовом исчислении, достигнув за этот период около 75 000 единиц.

Общий доход от продаж на зарубежных рынках с января по май составил около 4,2 млрд юаней (почти $630 млн), что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период было экспортировано в общей сложности 20 800 автомобилей модели компактного кроссовера Baojun 530 SGMW, в то время как экспорт Baojun 510, другой модели внедорожника, достиг 15 215 единиц. В конце мая в Индонезию были доставлены автозапчасти для модели SGMW Air EV, что стало первым экспортом компанией электромобилей.