Москва, 8 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Совфеде настаивают на правовой оценке ситуацией с получением послом России в США Анатолием Антоновым письма с призывом осудить действия российского лидера Владимира Путина.

Duma.gov.ru Андрей Климов

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«Предлагаю активнее использовать положение п. 4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство). Разве не этим занимаются в отношении наших сограждан конкретные лица из натовских структур?!» — рассуждает сенатор Андрей Климов в телеграм-канале.

В этой связи он напомнил о попытке помешать исполнению служебных обязанностей главе МИД России Сергею Лаврову, речь идет о НАТОвском запрете на его прилёт в нейтральную Сербию.

«Новые условия явно требуют и новых форм реагирования. Мы же если надо будем уточнять законы и дальше, исходя из обновлённой Конституции (ст. 79 1 «РФ принимает меры по… недопущению вмешательства во внутренние дела государства»)», — заверил парламентарий.

В этих условиях возрастает актуальность принятия как законопроекта о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, так и профилактическая работа, включая разоблачения вражеских происков (что с честью сделал посол Антонов), указал сенатор.

«Напомню и о необходимости анализа правоприменительной практики таких ст. УК как «Госизмена» с учётом новых вызовов», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, посол России в США Антонов заявил, что получил письмо, в котором его призывали осудить действия президента Владимира Путина.

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