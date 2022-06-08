Доха, 8 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Сборная Австралии одержала победу над командой ОАЭ в матче плей-офф азиатского отбора на чемпионат мира — 2022 по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре и завершилась со счётом 2:1.

Австралия

В составе сборной Австралии голы забили Джексон Ирвин на 53-й минуте и Айдин Хрустич на 84-й. У команды ОАЭ отличился Кайо Канедо на 57-й минуте.

Теперь сборная Австралии встретится с командой Перу в матче межконтинентального отбора на ЧМ-2022. Встреча пройдёт 13 июня.

Кроме того, 14 июня сыграют сборные Коста-Рики и Новой Зеландии. Оба матча пройдут в Катаре и определят последних участников чемпионата мира, который состоится с 21 ноября по 18 декабря.