Пекин, 8 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию в стране снизились на прошлой неделе, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Chris Price Рынок

С 30 мая по 6 июня индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 117,65 пункта, снизившись на 2,34 пункта за неделю. На еженедельной основе средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, выросла на 0,5% до 21,26 юаня ($3,19) за килограмм, повышаясь семь недель подряд. Между тем, цены на яйца упали на 3,3% до 10,06 юаня за килограмм.

Средние оптовые цены на 28 основных видов овощей, отслеживаемые правительством, снизились на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей, в то время как цены на шесть ключевых видов фруктов упали на 0,7%.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных с более чем 200 сельскохозяйственных оптовых рынков. Он обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, водные продукты и продукты животноводства.