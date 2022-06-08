Бухарест, 8 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В ходе своего предстоящего официального визита в Бухарест генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен провести инспекцию подразделений Североатлантического альянса в Румынии и подписать с румынскими властями соглашение об увеличении контингента иностранных специалистов западного военного блока в этой стране. Об этом 8 июня сообщает бухарестский телеканал R1.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Согласно официальной информации, 10 июня текущего года Столтенберг примет участие в Бухарестском Восточноевропейском саммите стран-членов НАТО (В9).

Кроме того, предусмотрены его личные встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, румынским премьер-министром Николае Чукэ и главой минобороны страны Василе Дынку.

Напомним, ранее К. Йоханнис предложил руководству НАТО укрепить границы альянса за счет размещения на румынской территории до 40 тыс. натовских военных.