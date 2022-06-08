Москва, 8 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В 2 022 году многие жители РФ откажутся от дорогостоящих покупок, включая автомобили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил гендиректор группы транспортных компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»).

Авторынок

«В 2 022 году я бы не ожидал заметного снижения цен на автомобили, поскольку на авторынке ощущается дефицит машин, — сказал он. — Кроме того, уже завезенные модели приобретены дилерами по завышенным ценам. И они не будут продавать себе в убыток. При этом из-за высокого ценника ажиотажа вокруг автомобилей не наблюдается. Те, кто хотел поменять автомобиль, уже сделали это, приобретя новую или «бэушную» машину. Поэтому, думаю, спад на покупку новых автомобилей продолжится, а вместе с ним произойдет и дальнейший спад по автокредитам. В связи с нестабильной ситуацией, многие откажутся от дорогостоящих покупок, включая автомобили, и будут пользоваться той машиной, которая сейчас у них есть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в 2 022 году в России будет снижаться спрос на автокредиты в связи с падением реальных доходов жителей РФ и подорожанием самих машин.