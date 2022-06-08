Урумчи, Китай, , 10:10 — REGNUM Раньше в нескольких малонаселенных пастбищных районах Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая школьные занятия проводились в палатках и учителями, а дети школьного возраста могли быть замечены слоняющимися без дела, но теперь все это стало историей, благодаря постоянным усилиям региона по содействию сбалансированному развитию образования, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Мечеть. Урумчи jun jin luo

За последние годы право на образование было гарантировано учащимся всех этнических групп в регионе, и реализация множества стратегий бенефициаров принесла плодотворные результаты. По данным регионального департамента образования, уровень образования в Синьцзяне находится на самом высоком и быстроразвивающемся этапе в истории.

Статистика показывает, что число учащихся в школах всех уровней и всех типов увеличилось с 4,9 млн в 2 015 году до 6,5 млн в 2 020 году, среди которых число учащихся из числа этнических меньшинств увеличилось с 3,3 млн до 4,8 млн.

Уровень охвата государственными и частными некоммерческими детскими садами, уровень завершения девятилетнего обязательного образования и общий уровень охвата старшими средними школами в регионе выше, чем в среднем по стране.

За последние годы в Синьцзяне было построено, отремонтировано или расширено более 4 000 сельских детских садов, охватывающих почти все административные деревни. Правительство также выделило субсидии, чтобы гарантировать бесплатное дошкольное образование для сельских детей.

«Дети в деревне теперь могут получать такое же дошкольное образование рядом с домом, как и дети в городах. Люди очень довольны политикой правительства в отношении бенефициаров», — сказал директор детского сада в Кашгаре Се Вэньлу .

Чтобы способствовать равномерному распределению образовательных ресурсов в южном Синьцзяне, регион потратил более 2,8 млрд юаней (около $420,1 млн) на строительство девяти учебных комплексов в Хотане, предлагающих курсы от детского сада до средней школы.