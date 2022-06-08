Нея, Костромская область, , 10:52 — REGNUM В городе Нее Костромской области товарный поезд сбил 8-летнего мальчика. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Место гибели ребёнка в Нее СУ СКР

Как уточняет ГТРК «Кострома», трагедия произошла в 16 часов 7 июня. Компания детей гуляла возле путей. Один из них решил перейти железнодорожную линию, несмотря на приближающийся состав.

В результате ребёнок получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия. На месте работают следователи, назначена доследственная проверка. По её завершении будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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