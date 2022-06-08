Нея, Костромская область, 8 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В городе Нее Костромской области товарный поезд сбил 8-летнего мальчика. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

СУ СКР Место гибели ребёнка в Нее

Как уточняет ГТРК «Кострома», трагедия произошла в 16 часов 7 июня. Компания детей гуляла возле путей. Один из них решил перейти железнодорожную линию, несмотря на приближающийся состав.

В результате ребёнок получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

По информации РЖД, с 2 019 по 2 021 год на железнодорожных путях погибли 11 взрослых костромичей, детских смертей за этот период не зарегистрировано. С начала 2 022 года смертельно травмировались трое человек, в том числе двое несовершеннолетних. Первая трагедия случилась костромском микрорайоне Черноречье в феврале. Шестнадцатилетний мальчик переходил пути, слушая музыку в наушниках. Он погиб на месте происшествия.