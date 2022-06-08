Москва, 8 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В России может сократиться количество транспортных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил гендиректор группы транспортных компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»).

Treinreiziger.nl Грузоперевозки

«Я не согласен с тем, что российские транспортные компании ждет череда банкротств, — сказал он. — Многие предприниматели имеют в наличии автомобили и прицепную технику, которую в любой момент можно продать и погасить задолженности. Другое дело, что в долгосрочной перспективе размер самих компаний из-за этого уменьшится. Или сократится их число. Но, повторюсь, не через процедуру банкротств. Что же касается ситуации на рынке грузоперевозок России, на данном этапе она действительно довольно плачевная. Первая и основная причина в том, что грузопотоки и объемы грузопотоков в Россию сократились. Другими словами, сейчас на рынке автомобилей больше, чем того, что необходимо перевезти».

По его словам, ситуацию хоть как-то стабилизирует тот факт, что в конце 2 021 года всё было с точностью наоборот.

«Авто катастрофически не хватало, предприниматели покупали доптехнику, строили амбициозные планы на рост, и в этот период страна наполнилась достаточным количеством грузовой и прицепной техники, — сказал Нигматулин. — Сегодня очевидно, что санкции мы переживем, однако на данном этапе целесообразно поддержать предпринимателей оборотными средствами, дешевыми кредитами или субсидированием процентной ставки. Было бы неплохо и хотя бы частично субсидировать стоимость дизельного топлива. Оно стоит дорого и занимает большую часть затрат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в 2 022 году Россия может потерять от 20% до 30% транспортных компаний.