Москва, , 10:10 — REGNUM Запрещающие в республике русский язык власти Латвии заигрались в своей политике, потеряв опору на эту часть населения, что чревато кризисами в латвийском обществе. Об этом 8 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Sputnik».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощрённым путём, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время», — сказала она.

Также Захарова добавила, что латвийские власти издеваются над здравым смыслом и исторической памятью, что является святым для местного населения и может обернуться кризисными явлениями.

«Так нельзя. По-разному можно, можно заигрывать, наверное, где-то перегибать в какой-то степени ситуацию в свою пользу, но это уже не моделирование общества в пользу какого-то такого внутреннего доморощенного национализма, это уже просто издевательство над людьми», — пояснила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Латвии одобрило поправки к законам об образовании, согласно которым оно в течение трех лет должно перейти на единственный государственный язык — латышский.