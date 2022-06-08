Пекин, 8 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Государства Центральной Азии и Китай договорились координировать усилия по урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом по итогам прошедшего в Нур-Султане совещания министров иностранных дел в формате «Центральная Азия — Китай» 8 июня заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

Softpedia.com Флаг Китая

Читайте также: МИД Китая: Пекин хочет помочь Афганистану в достижении мира и стабильности

«Мы будем своевременно координировать позиции по ситуации в Афганистане и содействовать мирному восстановлению в этой стране», — подчеркнул он.

Ранее по теме: Китай принял назначенных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дипломатов в посольстве Афганистана

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Китае состоялась встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран. Представитель министерства иностранных дел КНР выразил надежду, что его страна сможет помочь Афганистану в достижении мира, стабильности и развития.