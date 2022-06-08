Балаково, Саратовская область, 8 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В городе Балаково после обнаружения тела неизвестного подростка в водоеме организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Водоем

По предварительным данным, днем 7 июня на глазах у компании подростков, прибывших на берег судоходного канала реки Волга в городе Балаково, неизвестный юноша нырнул в водоем с бетонного ограждения, но на поверхность не выплыл. Тело подростка извлекли из воды сотрудники областной службы спасения. На вид погибшему было около 14-15 лет.

Личность подростка, а также точная причина его смерти устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 21 апреля 56-летний мужчина рыбачил на своей лодке в реке Каюковка в селе Шумейка. На глазах очевидцев мужчина выпал в водоем.

Читайте также: В Саратовской области утонул рыбак