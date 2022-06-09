Тбилиси, 9 июня, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Между Грузией и Россией, не взирая на политические сложности, продолжают сохраняться и развиваться тесные экономические связи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

«Несмотря на то, что между двумя странами нет дипломатических отношений, экономические отношения Грузии с Россией достаточно большие, и человеческие контакты продолжаются. Российский туризм и поездки в Грузию тоже на высоком уровне, сейчас особенно, когда многие специалисты, работающие с Западом, стараются найти место, чтобы где-то жить и обходить санкции. И Грузия как раз представляется подходящим для этого местом», — сказал эксперт.

Напомним, что грузинское правительство, несмотря на давление Запада, не присоединяется к жёстким антироссийским санкциям.