Гонконг, Китай, , 10:05 — REGNUM Дворцовый музей Гонконга откроется для публики 2 июля, а открытие выставок будет организовано совместно с музеем Запретного города в Пекине, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Гонконг

Более 900 сокровищ из коллекции Дворцового музея будут выставлены поочередно на открывающихся выставках. Некоторые из экспонатов демонстрируются в Гонконге впервые, говорится в заявлении музея. Стоимость общего входного билета составляет 50 гонконгских долларов (около $6,37), в то время как специальные билеты на выставку будут стоить 120 гонконгских долларов ($15,29).

Музей будет бесплатным для всех по средам в течение первого года открытия, а 150 000 общих входных билетов будут спонсироваться корпорациями и другими организациями для распространения среди малообеспеченных групп, сообщили в музее. Луис Нг, директор музея, сказал, что идея состоит в том, чтобы сделать посещение доступным для обычных людей и повысить вовлеченность сообщества.

«Искусство и культура предназначены не только для интеллектуалов. Они приходят из жизни, и то, что мы пытаемся сделать — это улучшить жизнь людей с их помощью», — сказал он Синьхуа.

Например, по словам Нг, музей продвигает программу, которая интегрирует культурные элементы в дизайн местной мебели, чтобы заново изобрести традиционный сектор.

«Мы пытаемся донести идею о том, что культуру можно ценить не только в музеях или школах, но и в повседневной жизни», — сказал он.

По словам Нг, музей также применяет новые технологии, такие как 3D-печать и искусственный интеллект, для взаимодействия с общественностью, особенно с молодежью.