Москва, 8 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Москве в программу реновации включено еще 13 новых стартовых площадок. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

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Таким образом, всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 556 стартовых площадок общей площадью 8,8 млн кв. метров.

Новые стартовые площадки расположены в пяти административных округах и восьми районах Москвы. На них планируют построить 182,2 тыс. кв. метров жилья.

Это позволит расселить 36 старых пятиэтажек с 2 607 квартирами и предоставить комфортное жилье 6,7 тыс. участников программы реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в январе–мае 2 022 года ввели в эксплуатацию 14 домов по программе реновации.

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