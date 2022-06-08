Париж, , 10:03 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд и его спутница актриса Жюли Гайе тайно поженились в в ратуше в департаменте Коррез, сообщает Le Figaro.

Франсуа Олланд COP Paris

Франсуа Олланда уже является отцом четверых детей. Жюли Гайе, разведенная в 2006 году также является мамой двоих детей. Пара, чей роман был раскрыт в 2014 году журналом Closer, приобрела дом на высотах Тюля в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция присоединилась к программе будущего исследования Луны, продвигаемой Соединенными Штатами, подписав «соглашения Артемиды».

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