Ярославль, 8 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В городе Переславль Ярославской области пройдет презентация книги историка Ирины Серовой, посвященная 350-летию Петра Великого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».

Алла Манилова и автор книги Ирина Серова

Презентация издания «Пётр Великий: «Именовать Ярославль отчиною царей…» состоится в Переславле-Залесском 9 июня. Книга подробно останавливается на связи первого российского императора с ярославской землей. Как ранее сообщало ИА REGNUM монография уже была представлена в Ярославле на стенде «Музея Петра I «Pierre le Grand». В рамках всероссийского проекта «Музейные маршруты России» новую книгу оценила заместитель министра культуры Анна Манилова. Одну из выставочных копий книги заместитель министра передаст на хранение в Государственный Эрмитаж.

«Мы очень рады, что наша инициатива была высоко отмечена на федеральном уровне. Это была большая работа и здорово, что автору удалось ее закончить и презентовать к юбилейной дате со дня рождения Петра Великого. Считаем важным приумножать историческое и культурное наследие, оставленное нам великим русском императором», — отметила президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» и координатор проекта Марина Филимонова.

Презентация новой книги в Переславле пройдет в доме культуры по адресу: Народная площадь, 8 и начнется в 17 часов.