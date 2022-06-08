Благовещенск, 8 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Компании, вырубавшие лес в Амурской области, но не посадившие новые деревья, будут нести за это ответственность по закону. Об этом заявил глава региона Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе правительства Приамурья.

Марина Каширская ИА REGNUM Посадка деревьев

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Несколько таких компаний проигнорировали требование властей садить лес на месте вырубаемых деревьев. В суд поданы иски. До суда лесозаготовители получили претензии, но проигнорировали их. Нарушили законодательство свыше 40 организаций, дисциплинированно высаживают деревья — 74. Благодаря этому хвойные деревья были высажены за три года на более 3,2 тыс. га.

«Компании, которые работают на лесных участках, берегах рек, необходимо строго контролировать. Если в итоге их деятельности природе наносится вред, организации должны за собой убрать — вывезти мусор, высадить деревья взамен вырубленных, восстановить почву. Это очевидные вещи. К 2 024 году мы должны добиться, чтобы взамен каждого утраченного в регионе дерева, высаживалось новое», — отметил губернатор Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле особо крупный ущерб был нанесён лесному фонду Амурской области из-за действий «чёрных» лесорубов. Вырубались берёзы и даурские лиственницы. Было заготовлено почти 2 тыс. кубометров леса, ущерб оценивается в 19 млн рублей.