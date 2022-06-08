Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Новый вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, назначение которого согласовали 7 июня депутаты Законодательного собрания, введён в состав городского правительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Оно опубликовано на официальном сайте Смольного.

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Напомним, Поляков будет курировать и контролировать деятельность комитета по транспорту, комитета по инвестициям, а также комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Он отвечает за вопросы инвестиционной политики, транспорта, промышленной и научно-технической политики Санкт-Петербурга, а также развития предпринимательства и потребительского рынка.

Кроме того, другим распоряжением губернатор добавил в сферу ответственности вице-губернатора Бориса Пиотровского отрасль туризма. По-прежнему Пиотровский также курирует вопросы культуры, спорта, печати и взаимодействия со средствами массовой информации. Соответственно, под его опеку добавился «туристический» комитет: теперь Пиотровский координирует и контролирует деятельность комитета по развитию туризма, комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

«Строительному» вице-губернатору Николаю Линченко временно добавлена ответственность за решение вопросов развития объектов транспортной инфраструктуры, с координацией и контролем профильного комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

При этом в документ о распределении полномочий между вице-губернаторами введено положение о вице-губернаторе, который уже на постоянной основе будет решать вопросы развития объектов транспортной инфраструктуры и контролировать КРТИ, а также взаимодействовать с профильными федеральными ведомствами.

Ранее эту сферу в Смольном курировал бывший вице-губернатор Максим Соколов, перешедший на пост президента «АвтоВАЗа».