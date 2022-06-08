Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 8 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии началось строительство паркови на 800 автомобилей. Этот проект позволит решить вопрос с размещением машин туристов, прибывающих на горнолыжный курорт «Эльбрус». Новая парковка откроется к декабрю 2022 года, сообщили 8 июня в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

«Парковка на 800 машиномест будет расположена между Терсколом и поляной Азау, по левой стороне федеральной автодороги А-158 «Прохладный — Баксан — Эльбрус», на 103-м км. Эта автодорога является единственной трассой, ведущей к Эльбрусу», — говорится в сообщении.

Кроме того, будут построены двухполосный автомобильный проезд, павильон-остановка, навес, туалет и локальные очистные сооружения. После открытия парковки вопрос нехватки мест для размешения автомобилей приезжающих на курорт гостей будет решен, кроме того, прекратятся пробки на дороге.

Власти региона и руководство компании «Кавказ. РФ» планируют также в целях улучшения инфраструктуры курорта «Эльбрус» модернизировать центральную часть поляны Азау. На ней появятся пешеходная зона, торговые павильоны, сцена.