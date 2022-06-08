Анкара, 8 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Уже в течение текущей недели начнет свою военную операцию на севере Сирии армия Турции. Об этом 8 июня сообщает турецкая газета Hurriyet.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

«В то время как ожидается, что операция начнется на этой неделе, активность в регионе возросла. Подразделения ВС развернуты на передовой в сельской местности Тель-Рифата и Манбиджа. Для начала операции ждут новостей из Турции», — говорится в материале издания.

При этом ранее о проведении турецкими военными «антитеррористических операций» на севере Сирии объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что заявки на вступление в НАТО от стран, у которых нет чёткой позиции по борьбе с террористическими организациями, не должны рассматриваться, так как принятие таких стран в альянс угрожает его безопасности.