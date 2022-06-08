Элиста, , 09:57 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили три человека, выписаны с выздоровлением семь ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 8 июня.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Лечение в двух инфекционных стационарах, продолжающих работу в Элисте, получает 21 пациент с положительным результатом теста на коронавирус. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии в Калмыкии выявлен 51 621 носитель коронавируса, вылечились 50 690 ковид-пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода от COVID-19.