Ульяновск, 8 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области в наличии остаются более 134,1 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

По данным властей, в мае прививку от ковида сделали 12 626 жителей Ульяновской области, получили обе дозы и завершил вакцинацию 7231 человек. В настоящее время остаётся 134 143 дозы вакцин (по первому компоненту).

В ближайшее время ожидается поступление вакцины «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет.

Напомним, что вакцинации населения проводится как в стационарных, так и в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах. По данным на 3 июня, прививку от ковида в Ульяновской области сделал 723 901 житель.

Подробнее: За три месяца общий иммунитет к ковиду в Ульяновской области упал на треть

Отметим, что с 20 мая по 3 июня, коллективный иммунитет к COVID-19 снизился на 7,6% и составил 29,4% (в РФ — 31,1%), а за три месяца спад составил 34,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 203 179 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 197 868 человек, умерли 4702 ковид-пациента.