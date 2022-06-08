Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга по паспорту родной сестры пыталась улететь в Испанию, но была задержана на границе, сообщили 8 июня в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

Женщину остановили в международном аэропорту «Пулково» при прохождении пограничного контроля. Вместо того чтобы предоставить свои настоящие документы, пассажирка пыталась попасть на рейс по паспорту родной сестры. Во время опроса она пояснила что собиралась отправиться в Испанию через Турцию по личным делам. Воспользоваться паспортом своей сестры она решила, поскольку у той была действующая шенгенская виза.

«Пограничным управлением в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации — «покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Отметим, что теперь горожанке грозит штраф до 200 тыс. рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.