Анкара, , 09:54 — REGNUM Турция выдвинула десять условий, выполнение которых может снять вето на членство Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Анкара предлагает кандидатам в НАТО поддержать борьбу с запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Швеции и Финляндии необходимо установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, противостоять попыткам ряда организаций вести деятельность.

Отдельные условия касаются экстрадиции из Швеции и Финляндии лиц, которых Турция подозревает в терроризме.