Бишкек, , 10:04 — REGNUM Крупную гидроэлектростанцию «Камбар-Ата-1» начали строить в Джалал-Абадской области Киргизии 8 июня. Церемонию начала строительства с участием президента страны Садыра Жапарова транслируют ведущие киргизские телеканалы.

Река Нарын Baburkhan

Президент в присутствии членов правительства нажал на кнопку и запустил взрыв первой породы, из которой построят плотину ГЭС. Жапаров поздравил присутствующих с началом строительства и выразил уверенность, что «Камбар-Ата-1» позволит решить проблему нехватки электроэнергии.

Накануне премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что первый этап строительства Камбаратинской ГЭС продлится около пяти лет. После подготовки площадки и других работ строители приступят непосредственно к возведению объекта. Первый агрегат планируют запустить в 2 028 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Киргизии не хватает своей энергии, её приходится импортировать из других стран.

Читайте также: Узбекистан может помочь Киргизии построить ГЭС «Камбар-Ата — 1»