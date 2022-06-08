Саратов, 8 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Саратовской области по итогам заседания оперативного штаба и анализа уровня заболеваемости коронавирусом принято решение об отмене масочного режима. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности врио губернатора Саратовской области — председатель регионального правительства Игорь Пивоваров.

Денис Абрамов ИА REGNUM Социальная дистанция

При этом специалисты, несмотря на отмену обязательного ношения масок, рекомендуют использовать индивидуальные средства защиты в случае заболевания вирусными инфекциями, а также в местах массового пребывания граждан.

Кроме масочного режима, отменяется соблюдение социальной дистанции. Театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры, концертные залы и другие учреждения культуры вновь могут заполнять зрительные залы на 100%.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области масочный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции действовал с апреля 2020 года.

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