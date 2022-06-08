Рыбновский район, Рязанская область, 8 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль MAN и ВАЗ 2 111 столкнулись 8 июня в Рыбновском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Примерно в 03:00 на 162-м км автодороги М5 «Урал» в аварию попали 43-летний водитель грузовика из Пензы и 27-летний житель Московской области за рулём ВАЗ. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и 35-летняя пассажирка легкового автомобиля.

В ГИБДД уточняют обстоятельства аварии.