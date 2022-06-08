Москва, , 09:51 — REGNUM Мирное урегулирование не рассматривается западными странами в качестве решения конфликта на Украине. Об этом 8 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Голубь мира Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Концепция Вашингтона и глобального коллективного Запада, натоцентричного, заключается в том, что ни о каком мирном урегулировании речи быть не может, если речь идет об Украине», — подчеркнула в эфире радио Sputnik российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит поставки Киеву техники и вооружения для того, чтобы в случае, если у Киева появится возможность вести переговоры с Москвой, они велись «с позиции силы».

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Напомним, бывший президент ФРГ Йоахим Гаук указал на необходимость поддерживать диалог с Москвой и не оставлять попыток решить конфликт дипломатически. Однако, по его словам, «важно вести переговоры с позиции уверенности в себе, а также силы».

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