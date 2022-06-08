Ростов-на-Дону, , 09:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону после годового перерыва вновь заработал туристско-информационный центр (ТИЦ). Об этом в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ростов-на-Дону Александр Погожев (с) ИА REGNUM

«Сотрудники ТИЦ с радостью предложат гостям весь ассортимент экскурсий и туров выходного дня, а любителям самостоятельно изучать город помогут подобрать оптимальный прогулочный маршрут и расскажут о ярких достопримечательностях и памятных исторических местах. Здесь знают, как ответить на вопросы любого путешественника», — отметил глава администрации Ростова-на-Дону.

В частности, работники ТИЦ расскажут о том, где можно попробовать аутентичные блюда донской кухни, какие рестораны признаны на мировом уровне, где купить самую вкусную рыбу и научиться готовить уху или раков.

ИА REGNUM сообщало, что в январе 2 021 года было объявлено о закрытии ТИЦ. По некоторым данным, учреждение не выдержало пандемии, однако власти пояснили, что якобы на конкурс «Организация деятельности туристско-информационного центра в центральной части Ростова-на-Дону», объявленный в конце 2 020 года, заявок подано не было. Торги были признаны несостоявшимися, власти намеревались объявить аукцион повторно. До настоящего времени ТИЦ так и не работал.

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