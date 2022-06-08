Токио, 8 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. О приостановке Россией действия соглашения о рыбном промысле сожалеют власти Японии. Об этом 8 июня заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

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По утверждению Мацуно, Россия связывает вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью и соглашение о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе островов Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи так, как будто предоставление технической помощи Сахалину «является для этого предварительным условием».

«Российская сторона, выдвигая в качестве причины вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью, в одностороннем порядке остановила действие соглашения. Объявление в одностороннем порядке об остановке действия соглашения вызывает сожаление. Мы намерены продолжить обсуждение с российской стороной с тем, чтобы продолжить деятельность на основе соглашения», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня в МИД РФ сообщили, что Россией принято решение приостановить действие соглашения 1998 года с Японией «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов».