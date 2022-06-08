Петропавловск-Камчатский, , 09:50 — REGNUM На Камчатке в пришкольных лагерях для детей проведут игры по финансовой грамотности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в краевом правительстве.

Пионерский лагерь Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР

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«Изменение экономической обстановки, а также меняющийся финансовый рынок требуют повышения уровня финансового образования различных категорий граждан, в том числе школьников, студентов, пенсионеров, жителей предпенсионного возраста и других потребителей финансовых услуг», — председатель правительства Камчатки Евгений Чекин.

Весной к урокам финансовой грамотности подключились 94 образовательные организации края. Всего было проведено 398 онлайн-уроков, в которых приняли участие 6 971 житель Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, учащимся калужских школ предложили совместить летний отдых с изучением основ финансовой грамотности. В течение июня школьники будут учиться обращаться с карманными деньгами, платежными картами, узнают о пользе финансовых услуг и о том, как не дать себя в обиду финансовым мошенникам.