Сеул, 8 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 344 человека. Об этом 8 июня сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 8 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 058 246 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 964 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 600 319 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 3393 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 322 996 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 15 201 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 4 193 278 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 13 358 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 188 200.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 13 тыс. носителей SARS-CoV-2